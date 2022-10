Adolfo Urso | dal Copasir al ministero delle Imprese e del made in Italy

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dalla presidenza delaldello Sviluppo Economico, rinominatoe delin, senatore di Fratelli d’Italia, approda aldi via Veneto nel nuovo governo guidato da Giorgia Meloni. Politico di lungo corso,è stato viceministro alle Attività produttive con delega al Commercio estero per otto anni nei governi Berlusconi 2 e 3.: politico di lungo corso, il debutto nel Msi Giornalista, imprenditore, politico e padre di tre figli. Padovano di nascita è cresciuto in Sicilia. Laureato in sociologia,inizia la sua militanza politica nel Msi. Nel 1983 diventa giornalista professionista al Secolo ...