Superbike | Bautista tenta l’allungo in Argentina Razgatl?o?lu ci crede ancora

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Laha definitivamente lasciato l’Europa e dopo una settimana di pausa si prepara per tornare in azione per gli ultimi tre appuntamenti. Il Gran Premio dell’aprirà le danze, l’Indonesia (Mandalika) e successivamente l’Australia (Phillip Island) eleggeranno il nuovo campione del mondo della serie riservata alle derivate dalla serie. A differenza del Motomondiale non si gareggerà al Termas de Rio Hondo, ma al Circuito San Juan Villicum. La pista sudamericana ha una metratura di 4.276 km, il secondo settore è indubbiamente il più veloce con una significativa retta che porta dalla settima all’ottava piega. Alvaroè pronto per confermarsi dopo un week-end quasi perfetto in quel di Portimao. Lo spagnolo di Ducati vanta al momento 448 punti contro i 392 del turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha), ...

OA Sport

Ci siamo, dopo 9 intensi ed appassionanti round in Europa, laè pronta a sbarcare oltreoceano, per gli ultimi tre appuntamenti della stagione 2022. La prima tappa è in Sudamerica, per la precisione in Argentina, sull'imprevedibile tracciato di San Juan.... visto il vantaggio di 56 punti di cui gode Alvarosul proprio inseguitore Toprak ... nel primo dei tre appuntamenti extra - europei sulla. A seguire gli orari di tutte le sessioni in ... Superbike, Bautista tenta l'allungo in Argentina. Razgatlioglu ci crede ancora Derivate di serie in pista dal 21 al 23 ottobre per il terzultimo round iridato con Bautista vicinissimo al titolo iridato ...In Superbike Alvaro Bautista continua ad avere un ottimo vantaggio su Toprak Razgatlioglu con Dominique Aegerter che si trova nella stessa situazione con Lorenzo Baldassarri nella Supersport. Il Gran ...