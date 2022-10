Pagelle Sampdoria-Ascoli 11-10 dcr | voti e tabellino sedicesimi Coppa Italia 2022 2023

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ledi11-10 dcr con iai protagonisti e ildel match valido per idi finale di. A Marassi botta e risposta nel primo tempo, con il vantaggio firmato da Verre per i doriani ma il pareggio di Collocolo a rimettere tutto in discussione. Si va ai supplementari e stavolta sono i blucerchiati a rimontare con Caputo la rete di Donati. Servono così i rigori per decretare la vincitrice e la spuntano i padroni di casa all’undicesimo penalty. Di seguito le(4-2-3-1): Contini 8; Conti 6, Ferrari 6.5, Amione 6 (91? Augello 6.5), Murru 5.5; Rincon 6 (46? Villar 5), Yepes 5.5 (74? Leris 6); Sabiri 6 (65? ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023:Ascoli Ledei protagonisti del match trae Ascoli, valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023. TOP: Caputo () FLOP: Falzerno (Ascoli) VOTI: ...- Roma 0 - 1, le: Pellegrini torna a fare gol (6,5), Cristante protegge la difesa (6,5), Belotti si perde (5) IL CONFRONTO Davanti a lui domenica troverà un ragazzo che ha portato a ...Contini 7 – Non può nulla sui gol subiti. Alla lotteria dei rigori ne segna uno e ne neutralizza tre. Conti 5 – Lontanissimo dalla forma migliore. Spinge poco e in fase difensiva si fa cogliere spesso ...