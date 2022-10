(Di giovedì 20 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Apprezziamo il grande lavoro che i nostri dipendenti svolgono durante tutto l’anno e siamo orgogliosi delle retribuzioni competitive che offriamo”. Lo affermaItalia, che a partire dal primo ottobre hato loo d’ingresso per i lavoratoria 1.713 euro lordi al mese. “Con questo aumento, le retribuzioni di ingresso sono incrementate ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

A confermare l'acquisizione è il sindaco diEvasio Regnicoli , che questa mattina (11 ... "Ci hanno assicurato che non si tratta di un logistico puro, come ad esempioo Bartolini - ... Origgio, Amazon aumenta gli stipendi della logistica: + 19% e bonus da 500 € L'azienda che ha un'importante sede anche in provincia di Varese, a Origgio, ha deciso di fissare la retribuzione lorda mensile a 1.713 euro: «Ogni lavoratore riceverà anche un bonus aggiuntivo di 500 ...