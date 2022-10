Milan-Monza | arbitra Marinelli | la designazione completa

Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno, gara valida per la 11ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23sabato ore 18.00 Marinelli Zingarelli - Palermo Iv: Prontera Var: Guida Avar: Mondin... Camplone Var: Nasca Avar: Ranghetti Salernitana - Spezia sabato ore 15.00 Chiffi Giallatini - Carbone Iv: Massimi Var: Mazzoleni Avar: Paganessisabato ore 18.00 Marinelli Zingarelli - ...Sembrano essere tornati indietro di oltre 30 anni per tentare, col Monza, di ripercorrere una strada già tracciata con il Milan Il Cavaliere ed il suo ..."Il Milan ha avuto otto palloni d'oro, ma resta nel mio cuore in maniera indelebile Marco Van Basten. Ha vinto solo tre palloni d'oro perché ha smesso a 28 anni di giocare… Leggi ...