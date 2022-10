La mela annurca | molto più di un frutto | è storia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Distese di melenelle campagne dell’area nord. E’questo il periodo in cui iltipico giuglianese viene messo a terra, esposto al sole e girato sino ad ottenere il suo tradizionale colorito. Siamo stati nell’azienda agricola Tor Dei di Giugliano per scoprire i segreti di unantico e tra i più amati al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ilmattino.it

... i ragazzi, accompagnati dai responsabili del laboratorio, hanno imparato come si coltiva, innesta, seleziona e raccoglie la diffusa e conosciutadi Sant'Agata de' Goti, notissima ...... con la Festa della, organizzata dalla Pro Loco "Valle" per festeggiare l'avvenuta maturazione della, vanto degli agricoltori Vallesi. Per la 28° edizione della Manifestazione ci ... Mela annurca, anno da record, ma il caro energia minaccia 500 aziende nel casertano