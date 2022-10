Fp1 Gp Usa | una marea di giovani piloti che saranno protagonisti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Quattro rookie o meglio diresi adatteranno alla regola FIA che impone alle squadre l’utilizzo di un giovane in due sessioni di GP. La Ferrari punta su Shwartzman, la McLaren su Palou, l’Alfa Romeo su Pourchaire e la Williams su Logan. Al poker dissimi si aggiunge Giovinazzi sulla Haas che si gioca l’abitacolo della squadra Americana con Schumacher. E tutto questo movimento di gioventù fa nascere un record: il 25 percento dei conduttori non è composto dai titolari. Gp Stati Uniti: dove è possibile vederlo? Fp1 Gp Usa: le differenze tra Pourchaire e Palou La sessione FP1 di Austin proporrà uno schieramento dinon titolari senza precedenti. Sono attesi in pista ben quattroal loro primo test assoluto nel contesto di un weekend di Formula 1, più Antonio ...

Nel weekend la Formula 1 tornerà a correre ad Austin il Gran Premio degli Stati Uniti 2022 e la Ferrari si presenterà con tre piloti per la prima volta dal 1976. Insieme ai titolari Charles Leclerc e ...L'epoca dei "friday drivers", dei piloti del venerdì, è finita da un pezzo, eppure Austin sarà una specie di ritorno al passato. Nelledel GP degliinfatti ci saranno ben cinque piloti, di cui quattro al debutto assoluto in un fine settimana di gara, che prenderanno momentaneamente il volante al posto di un titolare. Vedremo ...Erano 46 anni che la Ferrari non schierava tre piloti in un weekend: l'ultima volta era nel 1976 con Lauda, Regazzoni e Reutemann, stavolta toccherà a Sainz, Leclerc e Shwartzman.F1 GP Usa 2022, il pilota russo Robert Shwartzman guiderà la Ferrari nelle FP1: "Non vedo l'ora di calarmi nell'abitacolo" ...