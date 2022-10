Eclissi solare del 25 ottobre 2022 | a che ora si vede in Italia

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La Luna passerà davanti a una parte del Sole la mattina del 25, evento che comporterà un’parziale. Questasarà visibile da gran parte dell’Europa, così come dal Nord Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia occidentale. Non sarà visibile da Stati Uniti, Canada, paesi sudamericani o Australia. L’che sarà totale al Polo Nord mentre inil fenomeno sarà parziale e visibile tra le 11:15 e le 13:21. Il nostro satellite verrà oscurato per circa il 20%. Il picco dell’verrà raggiunto intorno alle 12:20. Lesolari parziali si verificano quando, da una particolare posizione sulla Terra, solo una parte del disco ...

L'del 25 ottobre sarà visibile da tutto il territorio nazionale, ma questa volta si tratterà di una'in tono minore', dal momento che l'oscuramento del sole sarà solo parziale . ..., come osservarla L'non deve essere assolutamente osservata a occhio nudo, in quanto ciò espone a rischi per la vista. Per evitare inconvenienti, occorre munirsi di sistemi di ...G li appassionati di astronomia e di stelle troveranno modo di soddisfare il loro interesse anche a ottobre . Martedì 25, infatti, sarà possibile vedere anche dall’Italia questa volta, l’eclissi parzi ...In arrivo la prima eclissi di sole del 2022Segnatevi questa data: Martedì 25 Ottobre. Sarà in quel giorno che in Italia sarà visibile la prima eclissi di sole del 2022, l'evento astronomico più import ...