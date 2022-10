Doppia cicogna per le coppie vip | nati Andrea e Arianna | i dolci annunci

(Di giovedì 20 ottobre 2022)per levip: sono. Idei genitori conquistano tutti. Le famiglie vip continuano ad allargarsi. Sono due le cicogne arrivate nelle scorse ore. Sono, infatti,. Il maschietto è arrivato a far compagnia alle due sorelline e al fratellino mentre la piccolaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Il Cittadino

Anche quest'anno con una formula ricca poiché alcuni spettacoli si terranno inreplica il ... per questo, si affidano allaTiresia, incaricata di portar loro l'erede. Il neonato, caduto ...Anche quest'anno con una formula ricca poiché alcuni spettacoli si terranno inreplica il ... per questo, si affidano allaTiresia, incaricata di portar loro l'erede. Il neonato, caduto ... Donna salvata nella Muzza, a Colturano il “grazie” al 23enne Andrea Valsecchi Ha visto un corpo esanime trascinato dalle acque impetuose, non ha esitato un attimo a tuffarsi nonostante il gelo e con quello che è stato «un gesto istintivo e generoso» ha saputo “fare la differenz ...