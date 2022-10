Conte | C' è sconcerto per le divisioni del centrodestra

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppeha guidato la delegazione del partito al Quirinale, per le consultazioni col presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vista della formazione del prossimo Governo.ha espresso "forti...

2022 - 10 - 20 18:49:50per contrasti nel centrodestra 'Abbiamo espresso al presidente Mattarellaper i contrasti tra le forze di centrodestra che si accingono a formare un governo. Siamo al di là ...E' quanto ha affermato il leader del M5S, Giuseppe, dopo il colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 'Abbiamo espresso al presidente Mattarella...Roma, 20 ott. (askanews) - 'Con sconcerto abbiamo assistito ai conflitti tra le forze di centrodestra che sono andati al di là della ...Fiducia in Mattarella a cui abbiamo esposto il bisogno di tracciare un solco per i negoziato di pace. Perplessità Farnesina a esponente FI. Sconcerto per scontri nel centrodestra, Paese non può attend ...