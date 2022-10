Zapata fermato dalla sicurezza in banca | ' Dove pensa di andare?'

...il colombiano è statodalla sicurezza: "Dove pensa di andare" , gli hanno intimato fermandolo all'ingresso di Fideuram, private banking con sede in piazza Matteotti (Bergamo), dove...Si ènuovamente Maignan, che ha accusato sempre un problema al polpaccio che lo aveva ... Atalanta - Lazio) JUAN MUSSO (frattura dello zigomo, rientro inizio 2023) DUVAN(lesione ...Duvan Zapata è ormai assente da un bel po' a causa di un infortunio. Forse è per questo che qualcuno a Bergamo non lo ha riconosciuto. Battute a parte, curiosa disavventura per il centravanti colombia ...Atalanta, imprevisto in banca per Duvan Zapata. Il giocatore viene fermato dalla Security dell'istituto che non lo riconosce.