Video | il Liverpool segna ma il bimbo dorme | esultanza tutta da ridere

La Gazzetta dello Sport

Con un gol di Salah ilha battuto il Manchester City domenica scorsa in Premier League. Sui social è diventato diffusissimo il ...Gabriel Jesus perde i sensi in Arsenal -, caduta dopo gomitata RISULTATI PREMIER LEAGUE: 12GIORNATA MARTEDÌ 18 OTTOBRE Ore 20:30 Brighton Nottingham Forest Ore 21:15 Crystal Palace ... Salah, tripletta in 7 minuti: guarda il 7-1 del Liverpool sui Rangers L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp torna sulla polemica a seguito del match con il Manchester City: "Frasi xenofobe Mai dette".Bar worker drove for six miles down motorway with no wheel after drunken crash. A bar worker drove for six miles down a moto ...