Turisti sempre più green | boom dei viaggi sostenibili | le mete preferite

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In Italia, le persone si stanno dimostrandopiù attente all’ambiente e disposte a pagare un sovrapprezzo per intraprenderee vacanze. Lo rivela uno studio di Deloitte dal titolo “Obiettivotà: nuove traiettorie di sviluppo per il turismo italiano”. Lo studio, svolto in collaborazione con AICEO-Associazione Italiana Ceo, analizza l’impatto dellatà sulla filieraca italiana. I risultati della ricerca Lo studio evidenzia che la maggioranza deiatori oggi riconosce il valore e la necessità di pratiche di gestioneda parte degli operatori del turismo. Ma non solo, la maggior parte degli italiani è disposto a pagare un sovrapprezzo, a patto che tali pratiche siano effettivamente ...

ForlìToday

Ma non solo: isegnalano anche una mancanza di chiarezza nella comunicazione. Comunicare in modo efficace, invece, è estremamente importante. Infatti,più italiani sono orientati a ......di Commercio Varese per portare sul nostro territoriointeressati a vivere esperienze in bicicletta. In questo caso, il riferimento particolare è quello della zona del Lago Maggiore ,... Si rimette in moto la macchina del turismo: boom di pernottamenti a Forlì, l'entroterra ha sempre più appeal Ai turisti che scrivono stizziti per la mala-accoglienza loro riservata dai veneziani, vorrei sottoporre l'ennesima foto a riprova di quanto in realtà ...Una comitiva di 57 turisti provenienti da Alicante è stata soccorsa in un hotel a Darfo dopo aver cominciato ad accusare malori di varia natura ...