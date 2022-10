Sergio Costa eletto vice presidente della Camera dei Deputati

... mentre per le opposizioni il voto è andato ad Anna Ascani del Partito Democratico e all'ex ministro dell'Ambienteper il Movimento 5 Stelle. Al Senato i due vicepresidenti del ...Camera e Senato hanno eletto i rispettivi uffici di presidenza. A Montecitorio i vicepresidenti sono Fabio Rampelli (Fdi), Giorgio Mulè (Fi), Anna Ascani (Pd) e(M5s). I questori sono invece Paolo Trancassini (Questore anziano), Alessandro Benvenuto (Lega) e Filippo Scerra (M5s), mentre i segretari sono Fabrizio Cecchetti, Chiara Colosimo, ...Ieri sera, prima alla Camera e poi al Senato, sono stati eletti i vicepresidenti di maggioranza e di opposizione. A Montecitorio il centrodestra ha eletto Fabio Rampelli per FdI e Giorgio Mulè per For ...Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Nominato il nuovo Ufficio presidenza della Camera. Sono stati eletti vicepresidenti Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia (231 voti); Giorgio Mulè, di Forza Italia ...