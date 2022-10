Ramsey | l’incubo continua | Juventus disperata | non ce la fa più

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lapensava di avere superato i problemi avuti con; così, però, non è stato e ora la situazione è drammatica. Sono anni decisamente complicati per la; dopo due quarti posto, questa sarebbe dovuta essere la stagione del riscatto ma le cose stanno andando in maniera completamente diverse con i ragazzi di Allegri ad un passa dall’eliminazione dalla Champions e con la vetta del campionato distante dieci punti. Diversi problemi tra cui gli infortunati e, proprio a livello di condizione fisica, la società bianconera sembrava aver superato il problema; il centrocampista gallese non ha vissuta una grande esperienza con la maglia dellaproprio a causa di diversi problemi fisici. Una situazione che si sta riproponendo. LaPresseIn passato laha ...