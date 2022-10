Lo scontro nell' opposizione sulle vicepresidenze delle Camere

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) AGI - Le ultime ore prima del voto sugli uffici di presidenza di Camera e Senato non sono valse a dirimere le tensioni e dipanare i nodicaselle spettanti all'. Fra Partito Democratico e Azione-Italia Viva il canale del dialogo rimane chiuso e anche le voci che parlavano di un imminente incontro fra la presidente dei senatori renziani, Raffaella Paita, e il senatore dem Marco Meloni -regista dell'operazione sugli uffici di presidenza - è stata smentita da fonti del Nazareno. Il segretario Enrico Letta ha riunito i deputati per fare il punto della situazione e ha confermato lo schema che vede Anna Ascani vicepresidente della Camera, Anna Rossomando, vicepresidente del Senato, con Stefano Vaccari e Chiara Braga come segertari d'Aula. Al Senato, invece, lo stesso Marco Meloni sarebbe stato indicato per il ruolo di questore. Lo schema ...