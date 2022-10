Lewis Capaldi | unica data italiana

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) LEWIS, cantautore e polistrumentista scozzese da più di 25 miliardi di stream, arriva in Italia con un’prodotta e organizzata da Vivo Concerti, che lo vedrà esibirsi mercoledì 8 marzo 2023 al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili in pre-sale su Vivo Club mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 12.00 e in vendita venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 10.00. LEWISinizia a esibirsi giovanissimo nei club di Glasgow, sua città natale, fin quando nel 2019 avviene la svolta. A febbraio esce “SOMEONE YOU LOVED” (5xPlatino), e conquista la vetta alla classifica UK, dove resterà per ben 7 settimane; vince il premio “Miglior Canzone dell’anno” ai Brit Awards nel 2020 (ha anche vinto come “Miglior nuovo artista”), ottiene la certificazione a disco di platino in 19 ...

Sulla scia del successo del suo nuovo singolo "Forget Me" ( clicca qui per approfondirne il significato),ha fatto due annunci che hanno reso felicissimi i suoi fan! Iniziamo con il primo: il prossimo anno tornerà in tour e passerà a trovarci anche in Italia . L' 8 marzo 2023 salirà sul ......annuncia ora il suo nuovo album in studio, " Broken By Desire To Be Heavenly Sent "" in uscita in tutto il mondo il 19 maggio 2023. Si tratta del seguito del suo album di debutto "...