“L’Europa dia un segnale Salviamo Assange e la libertà di stampa”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Julian, il creatore di “Wikileaks” che è in prigione da tre anni e mezzo nel Regno Unito, è stato candidato al Premio Sakharov 2022 del Parlamento Ue su proposta del Movimento 5 Stelle. Sabrina Pignedoli, europarlamentare M5S, ci può spiegare perché ritenete il famoso whistleblower come il candidato ideale per questo riconoscimento? “Il Premio Sacharov per ladi pensiero è il massimo riconoscimento europeo per chi difende i diritti dell’uomo. Nel passato l’hanno vinto Nelson Mandela, che aveva lottato contro l’apartheid, e Malala Yousafzai, la blogger pakistana che chiedeva il riconoscimento del diritto all’istruzione bandito dai talebani. Entrambi hanno poi vinto il Premio Nobel per la Pace. Svelando crimini di guerra e sistematiche violazioni dei diritti umani, Julianha informato l’opinione pubblica mondiale ...