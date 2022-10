Infarto in un ristorante | salvato dal dottor Paolo Ascierto | “Sono capitato lì per caso”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilsalva la vita di un uomo che aveva avuto un attacco cardiaco mentre era a cena in undi Padova Mentre era a cena con il fratello e un gruppo di amici, come racconta lo stesso virologo, in undi Padova, ilhala vita

... "Mi sono subito reso conto che non c'era un solo attimo da aspettare" Minuti che hanno fatto pensare alla morte ma da cui è uscita vittoriosa la vita: il cliente di unha un...Il racconto del medico che ha praticato il massaggio cardiaco in un locale di Padova: "Sono un ricercatore, mai avrei pensato che il corso potesse essere utile in un momento di vita quotidiana. Invece ...Cliente di un ristorante ha un infarto durante la cena: salvato dall'oncologo Ascierto che ad un certo punto si è accorto che l'uomo stava davvero male ...Il suo cuore non ha retto allo choc della rapina appena subita. Un anziano è morto d'infarto a Napoli, nei pressi della stazione centrale.