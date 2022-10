Incidenti nella notte a Roma | auto si schiantano contro gli alberi | 2 morti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)– Ancora sangue sulle strade della Capitale. Due persone hanno perso la vita in due diversistradali avvenutitarda serata di ieri a. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via di Tor Bella Monaca, all'altezza di via Aspertini, dove una vettura con all'interno due persone si è schiantataun albero. Nello sè morto il passeggero, un 20enne, mentre è rimasto ferito il conducente, trasportato dal personale sanitario all'ospedale in codice rosso. Un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta invece in via di Vigna Murata per un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 51 anni, deceduto sempre nello schiantoun albero.