(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I prodotti che realizziamo e distribuiamo sono di tutte le categorie e ci sono vari accorgimenti che si possono adottare: il primo fra tutti è la scelta di un elettrodomestico di classe energetica avanzata, con la nuova classificazione noi oggi siamo tra i primi ad avere tutta la gamma del lavaggio in classe A, questo consente un risparmio durante tutto il ciclo di vita e di utilizzo del prodotto. Dopodichè ci sono accorgimenti più pratici, noi realizziamo moltiche permettono di entrare in contatto con il consumatore e danno suggerimenti e indicazioni. Nel caso del lavaggio, ad esempio, viene misurato se si utilizza la lavatrice a pieno carico e se questo non avviene si suggerisce all'utente di farla meno di frequente”. Lo ha detto Andrea, IoT Ecosystem Director di ...

Corriere dell'Umbria

Lo racconta ai nostri microfoni Andrea, IoT Ecosystem Director diEurope. Adnkronos - Vendemmie... Presidente di Equalitas; Luca Giavi, Direttore del Consorzio di Tutela Prosecco DOC; Christophe Rabatel, CEO di Carrefour Italia; Andrea, IoT Ecosystem Director diEurope; Lorenzo ... Haier, Contri “Elettrodomestici connessi per ottimizzare i consumi” (Adnkronos) - Se si parla di vino non si può dimenticare quanto sia importante la corretta conservazione del prodotto, non solo in ambito professionale ma anche casalingo. Le cantine Haier, partner di ...Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Si è tenuta questa mattina a Palazzo Serbelloni la conferenza stampa di apertura della Milano Wine Week 2022. Il nuovo hub dell’edizione corrente - situato nel cuore di C ...