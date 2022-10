Il Sannio Quotidiano

... da una forza di- prosegue il segretario nazionale di Sinistra Italiana - ci si ... Il primo pallino è sempre quello - conclude- Negare diritti e restringere libertà. Perché la ...... per questo non ci sorprende." Lo afferma Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. "Ma vista la congiuntura da far tremare i polsi, da una forza di- prosegue il segretario nazionale ... Governo: Fratoianni, ‘Berlusconi noto amico di Putin, colpisce applauso parlamentari Fi’ “Ringrazio il presidente della Polonia, Andrzej Duda per le parole di apprezzamento espresse nei miei confronti. Sono convinta anche io che Italia e Polonia possano e debbano rafforzare la loro collab ...Fratoianni su Gasparri: “Nemmeno il tempo di far partire la legislatura che Gasparri presenta un disegno di legge contro le donne per colpire la 194 e il diritto all'aborto.Vorrebbero conferire capaci ...