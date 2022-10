Calcio | Pogba sempre più vicino al rientro in campo | possibile convocazione con il Benfica

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - Paulsi avvicina alin. La Juventus ha pubblicato sui propri canali social un video in cui si vede il francese scattare senza alcun problema. Sembra ormai alle spalle la lesione al menisco che l'ha tenuto lontano dai campi dallo scorso agosto. L'ex United potrebbe essere convocato già per il match contro ilin Champions martedì 25 ottobre.ancora piùper Chiesa che, a differenza del francese, potrebbe essere convocato - dopo nove mesi - già contro l'Empoli nell'anticipo di venerdì 21, anche se difficilmente scenderà inper qualche minuto. Ad ogni modo, verrà organizzata, probabilmente per sabato, un'amichevole per testarlo. Stesso discorso vale per, anche se ...

L'esterno italiano potrebbe esser convocato già per la sfida contro i toscani, altrimenti il suo rientro slitterà nel match di Champions League contro il Benfica , al pari di Paulche punta ...Stesso discorso vale per, anche se l'infortunio è meno grave, ma si va cauti per entrambi. Ci si avvicina lentamente, senza correre rischi al rientro di due pedine fondamentali. Contro l'...La Juventus è pronta al rientro di Paul Pogba e Federico Chiesa, due pedine fondamentali per la squadra di Massimiliano Allegri.Torino, 19 ott. - (Adnkronos) - Paul Pogba si avvicina al rientro in campo. La Juventus ha pubblicato sui propri canali social un video in cui si vede il francese scattare senza alcun problema. Sembra ...