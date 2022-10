Ucraina | Blinken | “Uso Russia droni iraniani segno disperazione”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’uso da parte delladiper colpire le città ucraine è “undi crescente”. E’ il giudizio espresso dal segretario di Stato americano Antony, parlando alla Stanford University. “Stiamo vedendo questi– ha detto – Che cosa stanno facendo? Attaccano i civili. Attaccano le infrastrutture critiche come le centrali elettriche, gli ospedali, le cose di cui la gente ha bisogno nella vita quotidiana e che non sono obiettivi militari”. “È undi crescenteda parte della, ma è anche undei livelli a cui si abbassano – ha denunciato– e che abbiamo visto ripetutamente quando si tratta di ...

