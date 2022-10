Tulsa King in arrivo su Paramount+ | svelato il trailer ufficiale

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022)sta facendo di tutto per entrare a far parte dei colossi dello streaming. Nonostante in Italia sia arrivato da meno di due mesi, ha già ottenuto un ottimo riscontro. Al momento, la necessità principale è quella di ampliare il catalogo e, per questo motivo, sono intanti nuovi contenuti. Uno tra questi è. Si tratta di una serie tv che vede Taylor Sheridan e Terence Winter nei panni di produttori esecutivi. Il primo è anche il creatore del titolo. Nelle ultime ore, la piattaforma ha deciso di diffondere il. Abbonati subito a Sky Cinema per usufruire gratuitamente di! Un nuovonel catalogo di: tutto pronto per...