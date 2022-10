Trattative governo | Meloni | ' Siamo a un ottimo punto' Berlusconi indica Ronzulli capogruppo al Senato e Cattaneo alla Camera

Il Post

E' il nuovo passo dellesulil giorno dopo l'incontro di Berlusconi con Giorgia Meloni in via della Scrofa. La fidata Ronzulli non è dunque riuscita ad entrare nelnella ...... Licia Ronzulli , dopo essere stata al centro delle polemiche nellecon Giorgia Meloni per la formazione del, diventa capogruppo al Senato, subentrando ad Anna Maria Bernini. Un ... Come vanno le trattative per il nuovo governo Una lettera ai parlamentari in cui il leader di Forza Italia fornisce i due nomi che evidentemente sono rimasti fuori dalla lista dei ministri ...Buon punto No, ottimo. Giorgia Meloni scambia qualche rapida battuta con i giornalisti assiepati davanti agli uffici dei gruppi di Montecitorio e ...