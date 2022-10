Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati assolti al processo di appello sulle false fatture

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione il Tribunale di Firenze ha assoltoe la moglienel proceso dipresunteemesse dalla loro società. Viene così smentita la richiesta del procuratore generale Filippo Di Benedetto che aveva chiesto la conferma delle condanne di primo grado (1 anno e 9 mesi di reclusione). Ilriguardava duedel 2015 (una da 20mila euro, l’altra da 140 mila euro) emesse dalla società “Party” ed “Eventi 6” dei genitori dell’ex presidente del Consiglio alla Tramor, azienda che gestiva l’outlet The Mall di Reggello (Firenze).

