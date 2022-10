Sondaggi elettorali Swg | il Pd continua a scendere | il M5S è solo a tre decimali

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 18 ottobre 2022) Come già accaduto in passato nell’ambito delle intenzioni di voto ora la lotta tra i partiti è essenzialmente per il secondo posto. Il primo è saldamente nelle mani di Fratelli d’Italia. Questo confermano gli ultimidi Swg, che vedono il partito di Meloni subire sì un arresto, visto che cala di un decimale, ma anche riaffermarsi formazione in testa nel panorama politico, e non di poco. È infatti al 27,4%, più di 10 punti davanti al Pd, che invece perde un altro mezzo punto e scende al 17%, più del 2% in meno rispetto alle elezioni del 25 settembre. È così sempre più vicino al Movimento 5 Stelle, che arretra anch’esso, ma meno, del 0,3%. Ora è al 16,7%, atredal partito di Letta. La battaglia per diventare la forza più grande dell’opposizione è più ...