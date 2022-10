Reggia | l’ecomaratona dell’Acquedotto Carolino toccherà anche il Sannio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un’iniziativa che unisce benessere psicofisico, socialità, cultura e solidarietà: è, presentata stamani nella Sala degli Incontri d’arte delladi Caserta, e in programma il 30 ottobre. La corsa, giunta alla seconda edizione, si svolge tra le province di Benevento e Caserta e ha come obiettivo di far conoscere il tracciato dell’opera ingegneristica progettata dal maestro Luigi Vanvitelli. Gli atleti, in un percorso di 42 chilometri, attraverseranno la storia, quellacosteggiando i torrini numerati del capolavoro vanvitelliano. In uno scenario paesaggistico unico, immersi nella natura delle colline e delle valli a confine tra le province di Benevento e Caserta, i partecipanti ...

Agenzia ANSA

16:56:14 MADDALONI. "che attraversa i 42 chilometri dell'Acquedotto ...realizzate dal Vanvitelli per far arrivare'...dal Vanvitelli per far arrivare'acqua da Napoli alladi ...16:56:14 MADDALONI. "che attraversa i 42 chilometri dell'Acquedotto ...realizzate dal Vanvitelli per far arrivare'...dal Vanvitelli per far arrivare'acqua da Napoli alladi ... Reggia Caserta, ecomaratona per scoprire l'Acquedotto Carolino - Campania