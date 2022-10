Nuovi raid russi su città ucraine | colpite infrastrutture e aree civili Vescovo Kharkiv | qui come Sarajevo | conviviamo con paura

(Di martedì 18 ottobre 2022) Una nuova ondata died esplosioni ha investito questa mattina diverse località dell'Ucraina, tra cui la capitale Kiev. Gli attacchihanno avuto luogo all'indomani della vasta offensiva aerea, con uso di droni kamikaze di fabbricazione iraniana, da parte dellaa. I missili lanciati dalle forze di Mosca avevano per obiettivocritiche del paese, secondo le autorità locali, e in taluni casi hanno centrato edifici. "L'Ucraina è sotto tiro degli occupanti. Continuano a fare ciò che sanno fare meglio: terrorizzare e uccidere i", ha commentato il presidente Volodymyr Zelensky. A Mykolaiv, una delleinteressate dai, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il cadavere di un uomo. Un'altra vittima è ...

