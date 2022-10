Meloni e Berlusconi | pace fatta ' Saliremo insieme al Quirinale' - Politica - quotidiano net

(Di martedì 18 ottobre 2022) Vertice in via della Scrofa: il Cavaliere arriva col volto teso, lei lo accoglie con cordialità. Fumata bianca dopo le tensioni degli ultimi giorni. Sui ministri passa la linea della leader di ...

Il tema è presente nelle analisi dello stato maggiore di FdI, dove sono consapevoli che la "staffetta" tranon ha definitivamente chiuso la partita con Forza Italia e nemmeno con ...
ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto in via della Scrofa, a Roma, nella sede di Fdi, l'atteso incontro tra il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il ...