Maneskin in concerto in Italia nel 2023 Info e Biglietti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Itornano a casa! Saranno ina Roma e Milano per due date a luglio nel, ecco dove trovare i. Dopo il boom di nomination agli American Music Awards e aver debuttato al primo posto con l’ultimo singolo The Loneliest, iarriveranno ina luglioper due date evento negli stadi. ACQUISTA IQUI Il gruppo composto da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, salito alla ribalta nel 2017 dopo la partecipazione e il secondo posto ad X Factor 11, negli anni si è esibito in alcuni dei palchi più prestigiosi del mondo: Coachella Valley Music and Arts Festival,Mtv Video Music Awards 2022, alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022, al Rock am Ring, oltre ad aprire il live dei Rolling Stones il 6 ...

italiani.it

... è una delle realtà più apprezzate da giovani e meno giovani e ha conquistato un traguardo straordinario: il primoin uno stadio, a San Siro , nel 2023. Un appuntamento imperdibile che ha ...suoneranno nello stadio Olimpico a Roma il prossimo 20 luglio. Un risultato notevole per ... Al live a Roma, inoltre, farà seguito un altroa San Siro previsto per il 24 luglio. Måneskin e Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023 - italiani.it Corsa ai biglietti per i Tatti ci Nucleari l'11 luglio 2023. E oggi aprono le prevendite per i Maneskin: stesso prato del Meazza il 24 luglio ...