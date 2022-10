Ferlaino | “Non bisogna parlare di scudetto | porta male Kvaratskhelia perchè non si chiama Esposito?”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 18 ottobre 2022) Corrado, presidente del Napoli degli scudetti, ha analizzato il momento degli azzurri di Spalletti. Corradoalla veneranda età di 91 anni è sempre follemente innamorato del Napoli. Gli azzurri stanno macinando record in Italia e in Europa. L’ex presidente degli scudetti, ai microfoni della “Politica nel pallone” invita i tifosi a non cavalcare l’onda di euforia, sebbene snoccioli i record partenopei con grandissima soddisfazione: 10 vittorie di fila, 42 reti in 14 partite, 15 giocatori diversi mandati in gol, tifosi in delirio poiché nessun club in Europa, sinora, è stato capace di tanto. “Ma, per favore, non parliamo die non è proprio il momento. Questa è soltanto la prima fase, l’aperitivo di un campionato che, in realtà, comincerà il 4 gennaio, dopo la sosta ...