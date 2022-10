False fatture | assolti i genitori di Renzi | “Il fatto non costituisce reato”

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Ilnon”: con questa motivazione i giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Firenze hanno assolto Tizianoe Laura Bovoli,di Matteo, condannati in primo grado due anni fa per l’emissione di. Il caso verteva su due presunti documenti fasulli emessi dalla Parti srl e dalla Eventi 6 srl, gestite dai due imputati. Pena ridotta invece per Luigi Dagostino, imprenditore noto come “il re degli outlet”: dovrà scontare 9 mesi per truffa. Secondo l’accusa le duenon erano associate ad alcuna prestazione, ma erano state giustificate con alcuni studi di fattibilità e consulenze su progetti commerciali nell’outlet “The Mall” di Reggello, in provincia di Firenze. In primo grado ...

Secondo la Corte d'Appello di Firenze "il fatto non sussiste": sono stati assolti i genitori dell'ex premier Matteo Renzi nel processo per. In primo grado nel 2019 Laura Bovoli e Tiziano Renzi erano stati condannati ad un anno e nove mesi. La società dei Renzi era accusata di aver effettuato due falsi pagamenti all'...La corte d'appello ha assolto anche Dagostino dall'accusa di; a suo carico resta la condanna per truffa (reato di cui non erano accusati i Renzi), calcolata in nove mesi. Tra 90 giorni ...