Costringere l' Ucraina al buio e al freddo La Russia punta sul suo alleato storico | l' inverno

(Di martedì 18 ottobre 2022) Mentre l'Europa si accaparra le scorte di gas per i mesi freddi, Kiev è praticamente certa che non le basteranno. E Putin bombarda ogni giorno le infrastrutture critiche per piegare la resistenza. Zelensky: "In una settimana distrutto il 30% delle nostre centrali elettriche. Situazione critica, ma non molliamo"