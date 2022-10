Un rigore di Pellegrini regala tre punti alla Roma Pari Lecce-Fiorentina

Al 7' l'ex Chelsea crossa dalla sinistra e Ferrari devia in area con la mano quel che basta per spingere il Var ad intervenire: Di Bello concede ildagli undici metri firma il suo ...6,5 Primo gol in campionato, e in più su, dopo averne sbagliato uno a Empoli. Gioca molti palloni ma davanti c'è poca 'disponibilità' a riceverli. Lui fa 200 in A, è un bel ...Leris 5,5: Ci mette grande voglia ma questa volta manca totalmente la qualità. Ha le armi per diventare un valore aggiunto, ma con la Roma spara a salve e non ...L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria di Marassi sulla Sampdoria. I giallorossi si sono imposti grazie al rigore trasformato al nono minuto da Loren ...