Ucraina | ucciso un foreign fighter italiano | combatteva per le milizie russe | aveva 28 anni

Dai primi accertamenti, il cittadino italianosarebbe stato vicino alla community italiana di Fort Rus che avrebbe sposato la politica filorussa nelle sue posizioni più estremistiche.trovato impiccato responsabile della mobilitazione russa. A Belgorod nuove esplosioni. Kiev: 'Pronti a liberare Zaporizhzhia'. Giulia Schiff, la veneziana arruolata nell'esercito ucraino, torna in ...trovato impiccato responsabile della mobilitazione russa. A Belgorod nuove esplosioni. Kiev: "Pronti a liberare Zaporizhzhia". Giulia Schiff, la veneziana arruolata nell'esercito ucraino, torna in Ita ...Un cittadino italiano di 28 anni, foreign fighter per le milizie russe, è stato ucciso ieri durante un combattimento nella regione del Donesk. A quanto apprende l'Adnkronos da ...