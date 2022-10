Roma | record di multe per eccesso di velocità | sono 300 | tutte nel weekend

Sky Tg24

... e anche qui siamo davanti a un altroperché nessuno è riuscito un tale impresa fino ad oggi ... Si ritorna in campo domenica sera e la sfida contro ladi Mourinho all'Olimpico avrà il sapore ...Sono stati oltre 800 gli illeciti rilevati dalla Polizia diCapitale in questo fine settimana per comportamenti irregolari e pericolosi alla guida: e ben 300 sono per eccesso di velocità. Un dato su cui riflettere, visti i tanti incidenti Allarme topi a Roma: record di segnalazioni Sono stati oltre 800 gli illeciti rilevati dalla Polizia di Roma Capitale in questo fine settimana per comportamenti irregolari e pericolosi alla guida: e ben 300 sono per eccesso di ...Hanno conquistato l’America, il 26 ottobre riprenderanno da Città del Messico il tour mondiale che li porterà negli Stati Uniti e in Canada, prima di intraprendere quello europeo nel 2023. I Måneskin, ...