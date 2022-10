Reddito di cittadinanza | la Cei lo benedice Per Renzi è “uno scandalo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel giorno in cui la Caritas rende noto che quasi 2 milioni di famiglie sono in condizione di povertà assoluta e la Conferenza episcopale italiana afferma che ildi, pur necessitando aggiustamenti, resta indispensabile per lottare contro la povertà, è il solito Matteoa tornare all’attacco della misura. La Conferenza episcopale afferma che ildiè indispensabile per la lotta contro la povertà “I carabinieri di Napoli hanno scovato 662 ‘furbetti’ deldi. In un anno e mezzo hanno truffato allo Stato quasi 15 milioni di euro, vale a dire 26.488,69 euro al giorno, 1.103,69 euro l’ora” scrive il leader di Iv Matteonella sua enews. “Continuo a ripeterlo – ha aggiunto ancora l’ex ...