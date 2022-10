Prendi un altro allenatore Sarri | bordata a Lotito | un clamoroso addio?

Liberoquotidiano.it

Prima esci, meno: ecco le ultime novità sulla pensione anticipata . La nuova proposta per lasciare in anticipo ...non è che un allargamento a tutti degli attuali requisiti di 'Opzione Donna'...Io qui ci sto solo per i soldi non per. Se me ne vado non li prendo Come no, li prendo ... Guarda che se esci poi noni soldi. Ah, nel tuo contratto non c'è tanta differenza Nel mio sì ... Lazio, Sarri a Lotito: "Prendi un altro allenatore", un clamoroso addio Riccardo Trevisani, telecronista Mediaset, nel corso della trasmissione 'Pressing' ha tessuto le lodi di Khvicha Kvaratskhelia ...