La Lazio rallenta | stop Immobile

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Calendario, stanchezza, l'infortunio die una buona Udinese: ecco il mix letale, finisce 0-0 in un Olimpico imbandierato come ai vecchi tempi da oltre 45.000 spettatori. Quinta partita senza subire gol per la miglior difesa del campionato, ma laperde il suo bomber (non si sa per quanto, sembra un guaio serio) e non riesce a segnare. Samardzic e Delofeu colpiscono due traverse clamorose che fanno diminuire i rimpianti per non aver replicato l'ottima prova di Firenze. Si comincia dopo il volo di Olympia, fischia il giovane Colombo che dirige all'inglese ma, nella ripresa, si dimentica di espellere Becao meritevole del secondo giallo. Subito uno spavento per un tiro a botta sicura di Samardzic che si stampa sulla traversa e poi per una percussione del giovane centrocampista tedesco bloccata da Casale, ma poi salgono di tono Milinkovic e ...