Kokorin | «Andavo più forte di Vlahovic ma alla Fiorentina non giocavo mai»

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’ex attaccante dellaè finito a Cipro, all’Ar?s Limassol. E al canale Nobel Arustamyan è tornato sulla sua esperienza in viola. Le sue dichiarazioni. «A Firenze si fa una vita fantastica. Ho cambiato quattro allenatori di fila e fondamentalmente sono stati gli infortuni ad impedirmi di giocare con continuità. E però devo dire che c’è anche dell’altro. Alcuni tecnici credevano in mem altri no. Quando è arrivato Vincenzo Italiano, mi è stato riferito che purtroppo non aveva tempo di aspettarmi. Quindi hanno preso nuovi giocatori, che però poi di fatto hanno fallito. A Firenze mi sono trovato bene anche con la gente. Molto probabilmente, ci tornerò».dice di essere piùdi. «Quando mi allenavo con Dusanavevo la sensazione di poter ...

Fiorentina.it

In due mesi ha già fatto meglio di quanto mostrato in due anni a Firenze: Aleksandr Kokorin, partito in prestito per Cipro nella scorsa sessione estiva, ha segnato anche nello scorso turno ...Secondo gol di Aleksandr Kokorin nella sua nuova avventura a Cipro. L'attaccante russo era andato in rete già alla terza partita con la maglia dell'Aris Limassol al cospetto ...