Il Pallone d' Oro va a Benzema “Ho lavorato per questo sogno”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finalmente Karim. Nessuna sorpresa al Theatre du Chatelet di Parigi dove la 66esima edizione deld'Oro incorona il quasi 35enne attaccante francese del Real Madrid. Un premio meritato alla carriera ma soprattutto alla straordinaria stagione che ha visto, dal 2009 ai blancos, tornare protagonista con la maglia dei Bleus – a segno nella finale di Nations League vinta poi sulla Spagna – e trascinare la squadra di Ancelotti allo storico doblete Liga-Champions: 27 i centri che gli hanno consentito anche di vincere il Pichichi in campionato, 15 quelli nella massima competizione continentale conclusa col trionfo sul Liverpool. A lungo all'ombra di Cristiano Ronaldo, l'ex Lione nelle ultime stagioni ha dimostrato una leadership che in pochi sospettavano, prendendo sulle sue spalle non solo ...

