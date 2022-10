Governo | Meloni a Berlusconi | “Ora guardiamo avanti”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ora… Lo avrebbe detto Giorgiadurante l’incontro del disgelo di oggi in via della Scrofa con Silvio. L'articolo proviene da Italia Sera.

... c'infatti da chiudere la lista dei ministri in modo da non perdere tempo dopo che (forse già sabato) il Presidente della Repubblica avrà dato allal'incarico di formare il nuovo. Ma ...... i possibili nomi: Giorgetti all'Economia, Berlusconi vuole per Ronzulli l'Istruzione Ministri, il totonomi per il: per la Natalità spunta la leghista Baldassarre ...StampaSi va formando la lista dei ministri del governo Meloni. Antonio Tajani sarà vice premier e ministro degli Esteri. Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme, Carlo Nordio alla Giustizia, Gilbert ..."Si scherza" dice Matteo Renzi ma la battuta è di quelle che fanno discutere. Il tweet del leader di Italia Viva arriva dopo la ...