Dalle università alle Metaversità | gli atenei Usa sposano il virtuale Ma le critiche non mancano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il modello di istruzione online, che si è imposto in tutto il mondo durante l’emergenza pandemica, non dà segnali di smobilitazione. Anzi, consolida la propria presenza attraverso la costruzione die Metascuole, ovvero die istituzioni scolastiche costruite in ambienteimmersivo, cioè Meta. È proprio l’azienda di Mark Zuckerberg, infatti, a finanziare con 150 milioni di dollari la start-up VictoryXR che, nell’ambito di un progetto che coinvolge diecistatunitensi, sta creando le versioni digitali dei loro campus (trattasi della loro replica esatta), per consentire agli studenti e ai docenti di parteciparelezioni in ambiente 3D, indossando dei visori. Il progetto è già in fase di implementazione, ma l’esperimento pilota, che ha riguardato Morehouse ...