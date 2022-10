“Come scusa? Non ti followo” | l’Accademia della Crusca dedica un libro al linguaggio dei giovani

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Droppare”, “Flexare”, “Cringe”, “Blastare”. Sono solo alcuni termini diventati ormai d’uso comune tra i, dall’origine anglofona, e per questo motivo non sempre di facile comprensione tra chi ha già superato gli -enta. La lingua italiana, cosìla maggior parte delle lingue neolatine e indoeuropee ha sempre usufruito dei prestiti linguistici per arricchire il proprio vocabolario, ma il caso dei gergalismili rappresenta un unicum da non sottovalutare nell’ottica dell’evoluzionenostra lingua in futuro. Per questo motivo, in occasioneSettimanaLingua Italiana nel mondo (17-23 ottobre),ha deciso di pubblicare ildal titolo “L’italiano e i ...