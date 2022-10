Motosprint.it

Tra i piloti che hanno conquistato il titolo nella "finalissima" del Campionato Italiano Velocità all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, c'è stato anche Leonardo. Il forte pilota del team Box Pedercini è diventato campione in Supersport 300 dopo la grande vittoria ottenuta in Gara 2 in sella alla sua Kawasaki Ninja 400, al termine di un 2022 in cui ...600Marco Bussolotti (Axon Seven) ha 45 punti di vantaggio su Zannoni (Rosso e Nero), mentre ... perché impegnato nel mondiale di categoria a Portimao e Leonardodeve recuperare solo 9 ... CIV, Carnevali campione in SS300: “Il segreto del successo La costanza” Il pilota classe '99 ha conquistato il titolo tricolore nel round finale a Imola: “E' stata una stagione quasi perfetta. Nel 2023, o il Mondiale, o il passaggio alla 600” ...Nelle categorie propedeutiche alla Superbike stanno emergendo tanti giovani, tra questi Leonardo Carnevali, Campione Italiano SSP300 ...