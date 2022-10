(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma 17 ottobre 2022 "Non c'è nulla di nascosto o di altro,che nell'attesa di questo pomeriggio come dite voi giornalistisilaperché l'interesse del centrodestra, ...

Tiscali Notizie

... Berlusconi e Forza Italia anchegli altri partiti è quello di arrivare ad una soluzione il ... Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Paoloentrando a Palazzo Montecitorio.'Berlusconi ha grande considerazione per Giorgia Meloni, la indicò ministro. BerlusconiGiorgia Meloni troverà la quadra'. Lo ha dichiarato Paolo, esponente di Forza Italia, rispondendo ai cronisti. Barelli: “Con incontro Berlusconi-Meloni credo si troverà quadra per avere Governo prima possibile” (Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 “Non c’è nulla di nascosto o di altro, credo che nell’attesa di questo pomeriggio come dite voi ...(Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 “Con Barelli abbiamo lavorato per tentare di tenere unito il centrodestra, con un protagonismo nella ...