Allenatore chiama “negretto” un calciatore 16enne | la squadra lascia il campo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non è purtroppo la prima volta che sui campi di calcio delle serie minori si registrano episodi di razzismo. Gli Allievi del Cas Sacconago,di calcio di Busto Arsizio, nel Varesotto, hannoto ilin segno di protesta e soprattutto di solidarietà nei confronti di un ragazzo di origine marocchina di 16 anni, che sarebbe statoto “” dall’del Gallarate, laavversaria. Secondo quanto riporta il quotidiano La Prealpina, si stava disputando il match degli Allievi provinciali tra Gallarate e Cas Sacconago. Visto il deprecabile episodio di razzismo, i compagni dihanno deciso di abbandonare il terreno di gioco prima del fischio finale. La partita era valida per il campionato provinciale under 17 di ...

