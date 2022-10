A gennaio la prima udienza | il processo Cerciello sbarca in Cassazione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il caso tenne banco a partire dai giorni dell'estate di tre anni fa. L'omicidio del vicebrigadiere MarioRega arriva così al terzo grado di giudizio. La Corte diha fissato al prossimo 17ladela carico dei due ragazzi americani accusati dell'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri MarioRega, avvenuto nel quartiere romano di Prati nel luglio del 2019. In appello i giudici avevano ridotto le condanne per i due imputati dopo l'ergastolo di primo grado. In particolare per Lee Elder Finnegan la pena è passata a 24 anni di carcere, per Christian Gabriel Natale Hjorth a 22 anni. «Ci aspettiamo che lasia una tappa decisiva per l'accertamento della verità dei fatti - ...